Frontálisan ütközött két jármű a 84-esen, fotók a rommá tört autókról

Durva fotókat közölt a vaol.hu a 84-es főúton vasárnap történt balesetről.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos tájékoztatása szerint vasárnap késő este frontális ütközött két jármű a 84-es főút 26-os kilométerénél, Csabrendek térségében - írja a vaol.hu. Az egyik jármű vezetője a roncsba szorult, akit a sümegi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki.
A mentésben a gógánfai önkéntes tűzoltók is részt vettek. A balesetben négyen sérültek meg. További részletek és fotók a vaol.hu-n.
