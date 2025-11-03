Frontálisan ütközött két jármű a 84-esen, fotók a rommá tört autókról

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos tájékoztatása szerint vasárnap késő este frontális ütközött két jármű a 84-es főút 26-os kilométerénél, Csabrendek térségében - írja a vaol.hu. Az egyik jármű vezetője a roncsba szorult, akit a sümegi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki.

Forrás: Sümeg ÖTP

A mentésben a gógánfai önkéntes tűzoltók is részt vettek. A balesetben négyen sérültek meg. További részletek és fotók a vaol.hu-n.

