Fehér színű terepjáróst keresnek a zalaegerszegi rendőrök – Elhajtott, miután nekiment egy Mazdának

A rendelkezésre álló adatok szerint 2025. október 31-én 9 óra körül egy ismeretlen személy az általa vezetett ismeretlen forgalmi rendszámú, fehér színű terepjáró gépkocsival közlekedett Zalaegerszegen, a Platán soron. Figyelmetlensége miatt a Platán sor és az Arany János utca kereszteződésében nekiütközött egy, a gyalogosokat elengedő Mazda típusú személygépkocsi bal hátsó részének, majd adatai hátrahagyása nélkül a helyszínről elhajtott.

Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A sofőr elhajtott, a rendőrség szemtanúkat is keres

A rendőrség kéri az ismeretlen személygépkocsi vezetőjét, illetve azokat a szemtanúkat, akik az eset körülményeiről érdemi információval rendelkeznek, jelentkezzenek a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán, vagy hívják a 06-92/326-851-es telefonszámot, illetve névtelenségük megőrzése mellett tegyenek bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon! Az erről szóló felhívást hétfőn tette közzé a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu weboldalon.