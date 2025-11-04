november 4., kedd

Ki látta az ütközést?

1 órája

Fehér színű terepjáróst keresnek a zalaegerszegi rendőrök – Elhajtott, miután nekiment egy Mazdának

Címkék#személygépkocsi#Mazda#sofőr

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 20801/1502/2025. szabálysértési számon indított eljárást egy közlekedési esemény miatt. A fehér színű terepjáró sofőrje elhajtott, miután nekiment egy Mazdának a Platán soron.

Zaol.hu

A rendelkezésre álló adatok szerint 2025. október 31-én 9 óra körül egy ismeretlen személy az általa vezetett ismeretlen forgalmi rendszámú, fehér színű terepjáró gépkocsival közlekedett Zalaegerszegen, a Platán soron. Figyelmetlensége miatt a Platán sor és az Arany János utca kereszteződésében nekiütközött egy, a gyalogosokat elengedő Mazda típusú személygépkocsi bal hátsó részének, majd adatai hátrahagyása nélkül a helyszínről elhajtott.

A fehér színű terepjáróval közlekedő vétkes sofőr elhajtott, miután nekiment a Mazdának. Csak a sérülést hagyta hátra, papírjait nem.
A fehér színű terepjáróval közlekedő vétkes sofőr elhajtott, miután nekiment a Mazdának. Csak az ütközés nyomát hagyta hátra, papírjait nem.
Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A sofőr elhajtott, a rendőrség szemtanúkat is keres

A rendőrség kéri az ismeretlen személygépkocsi vezetőjét, illetve azokat a szemtanúkat, akik az eset körülményeiről érdemi információval rendelkeznek, jelentkezzenek a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán, vagy hívják a 06-92/326-851-es telefonszámot, illetve névtelenségük megőrzése mellett tegyenek bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon! Az erről szóló felhívást hétfőn tette közzé a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu weboldalon.

 

