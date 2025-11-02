Elöntötte a víz a lakást, ő pedig aludt tovább

A város hivatásos tűzoltói bejutottak a lakásba, megtalálták a tulajdonost, aki elaludt, egészségügyi panasza nem volt. Otthona fürdőszobájában eltört egy vízcső, emiatt az ingatlanban öt centiméter magasan állt a víz és folyt ki a folyosóra is. A tűzoltók elzárták a vizet, majd eltávolították a felgyülemlett mennyiséget, közölte a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

