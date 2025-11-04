Ráfázott, aki ettől a fiatal zalai nőtől rendelt, fantáziadús ajánlataival 29 embert vert át

A szekszárdi rendőrök befejezték a nyomozást a 26 éves nő ellen, akit egy szekszárdi férfi jelentett fel 2024 áprilisában. Az interneten lépett kapcsolatba a nagykanizsai nővel, aki a foci Európa-bajnokság stuttgarti meccseire kínált jegyeket, valamint szálláslehetőséget. Még számlát is küldött egy nagy autógyár márkanevével visszaélve. A férfinak a 800 euró elutalása után vált csak gyanússá az ügylet, majd április végén bebizonyosodott, hogy csalás történt. A jegyek nem érkeztek meg, az eladó a pénzt nem utalta vissza, és elérhetetlenné vált.

Csalás: római, tenerifei és barcelonai kamuszállásokat hirdetett

A nyomozók a számlaszám alapján eljutottak egy nagykanizsai nőhöz, aki másik három számlára is kért be pénzeket nem létező portékáiért. Stuttgarton kívül Rómában, Tenerifén és Barcelonában is hirdetett szállásokat, de voltak a kínálatában ruhaneműk, lábbelik, babakocsi is. Fantáziadús ajánlatai között szerepelt, hogy az Egyesült Államokból olcsón tud márkás gyerekruhákat hozni, arra is akadt rendelése. Többször gyártott fiktív számlákat, melyek segítségével akkori munkáltatóját másfél millió forinttal rövidítette meg.

Közel 3,4 milliós kárt okozott

Néhány esetben, ha a sértettek jelezték nemtetszésüket, visszautalta a kicsalt összeget, egyszer pedig a kamuszállás helyett saját költségén foglalt egy valódit az átvert vásárló számára. A most lezárt ügyben a csalásokkal közel 3,4 millió forint kárt okozott a sértetteknek. A zalai nőt ismerték már a hatóságok, több kapitányságon indult ellene eljárás hasonló csalások miatt. Januári kihallgatását követően a bíróság le is tartóztatta. A szekszárdi nyomozók a napokban befejezték a vizsgálatot, és az ügyet vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.