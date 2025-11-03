november 3., hétfő

Halálos motorbaleset, vonatgázolás és frontális ütközés

30 perce

Megrázó: Próbálták újraéleszteni, de elhunyt az 50 éves férfi a Balaton partján

Frontális ütközés, vonatgázolás és egy tragédiával végződő motorbaleset is történt az elmúlt héten a Dunántúlon. E három megrázó eset egyikében sem volt érintett Zala, ugyanakkor kisebb balesetek a vármegyében is történtek.

Zaol.hu
Megrázó: Próbálták újraéleszteni, de elhunyt az 50 éves férfi a Balaton partján

Borzasztóan indult a múlt hét a Dunántúlon, hétfőn elgázolt egy személyt a Balaton InterCity (IC 876) Balatonszárszón, a Jókai Mór utcai átjáró közelében. A baleset után a vonat utasait pótlóbuszokkal szállították a célállomások felé.

baleset
Az elmúlt hónapokban több vonatgázolás is történt a térségben.  Fotó: Z Archívum

Letért az úttestről, majd egy fát kiborítva a mezőn állt meg egy személygépkocsi Zalakaros és Galambok között, az Ady Endre úton múlt szerdán. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet, amelyben hárman utaztak. A jármű vezetője és az utasok is könnyen sérültek a balesetben.

Egy autó letért az útról Zalakaros és Galambok között.   Fotó: ZH Archívum

Múlt hét csütörtökön egy másik baleset is történt a vármegyében. Lesodródott az úttestről, árokba hajtott és ott a tetejére borulva állt meg egy személykocsi a 7331-es út elején, a Karmacs melletti nagy kanyarban. Az autóban csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni a kocsiból, mentő érkezett hozzá.

Vasárnap frontálisan ütközött össze két gépkocsi a 84-es főút 26-os kilométerszelvényénél, Csabrendek térségében. Az egyik autó vezetője beszorult a járműbe, a sümegi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a sofőrt.

Tragédiával záruló motorbaleset történt szombaton a 71-es főúton.   Fotó: pixabay

Szombaton személyautó ütközött motorossal a 71-es főúton, Szigliget térségében, a baleset helyszínén megállították a forgalmat. A mentőszolgálattól kapott információk szerint: az újraélesztési kísérlet ellenére egy 50 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette.

 

