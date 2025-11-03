Baleset
38 perce
Rosszul indul a nap: újabb karambol történt a zalai városban, itt is korlátozzák a forgalmat
Két gépkocsi karambolozott Zalaegerszeg pózvai településrésze mellett, a 7328-as út 41-es kilométerszelvényénél. A város hivatásos tűzoltói mindkét járművet áramtalanították. A forgalom egy sávon, irányítás mellett halad az érintett útszakaszon, jelezte a katasztrófavédelem.
Ez is nemrég történt:
43 perce
Két autó karambolozott a zalaegerszegi belvárosban, forgalmi akadály a kereszteződésben! – helyszíni fotók
