Két autó karambolozott a zalaegerszegi belvárosban, forgalmi akadály a kereszteződésben! – helyszíni fotók

Összeütközött két gépkocsi Zalaegerszegen, az Ady Endre utca és a Kisfaludy Sándor utca kereszteződésében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt forgalmi akadály van az érintett kereszteződésben, jelezte a katasztrófavédelem.

Helyszíni fotóink tanúsága szerint egy Honda City és egy Opel Astra ütközött a belvárosi kereszteződésben a reggeli csúcsforgalomban. A Hondának a jobb oldala, az Opelnek pedig az eleje sérült. A baleset helyszínén rendőrök irányítják a forgalmat.