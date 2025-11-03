43 perce
Két autó karambolozott a zalaegerszegi belvárosban, forgalmi akadály a kereszteződésben! – helyszíni fotók
Honda és Opel ütközött össze Zalaegerszegen a belvárosi kereszteződésben, a reggeli csúcsforgalomban
Fotó: Pezzetta Umberto
Összeütközött két gépkocsi Zalaegerszegen, az Ady Endre utca és a Kisfaludy Sándor utca kereszteződésében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt forgalmi akadály van az érintett kereszteződésben, jelezte a katasztrófavédelem.
Helyszíni fotóink tanúsága szerint egy Honda City és egy Opel Astra ütközött a belvárosi kereszteződésben a reggeli csúcsforgalomban. A Hondának a jobb oldala, az Opelnek pedig az eleje sérült. A baleset helyszínén rendőrök irányítják a forgalmat.
Két autó karambolozott a zalaegerszegi belvárosbanFotók: Pezzetta Umberto
