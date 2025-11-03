november 3., hétfő

Győző névnap

+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Két autó karambolozott a zalaegerszegi belvárosban, forgalmi akadály a kereszteződésben! – helyszíni fotók

Címkék#Kisfaludy Sándor utca#Ady Endre utca#Zalaegerszeg#baleset

Zaol.hu
Két autó karambolozott a zalaegerszegi belvárosban, forgalmi akadály a kereszteződésben! – helyszíni fotók

Honda és Opel ütközött össze Zalaegerszegen a belvárosi kereszteződésben, a reggeli csúcsforgalomban

Fotó: Pezzetta Umberto

Összeütközött két gépkocsi Zalaegerszegen, az Ady Endre utca és a Kisfaludy Sándor utca kereszteződésében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt forgalmi akadály van az érintett kereszteződésben, jelezte a katasztrófavédelem.

Helyszíni fotóink tanúsága szerint egy Honda City és egy Opel Astra ütközött a belvárosi kereszteződésben a reggeli csúcsforgalomban. A Hondának a jobb oldala, az Opelnek pedig az eleje sérült. A baleset helyszínén rendőrök irányítják a forgalmat.

Két autó karambolozott a zalaegerszegi belvárosban

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Ezt olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu