Tanácsok a tűzoltóktól

1 órája

Ez az eszköz nem foglal nagy helyet az autóban, de megmentheted vele a járművedet

Címkék#tűz#autóban#autótűz#katasztrófavédelem

Az elmúlt időszakban többször is beszámoltunk kigyulladt járművekről. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság most egy lehetséges autótűz elkerülésében segít olvasóinknak.

Korosa Titanilla

Zalában az elmúlt hónapokban több autótűz is előfordult. A katasztrófavédelem azt írja tájékoztatójában, hogy kis odafigyeléssel megakadályozható lenne, hogy a jármű kigyulladjon és pillanatok alatt a lángok martalékává váljon. 

autótűz
Az autótűz megelőzésére hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem
Fotó: archív / Szakony Attila

Autótűz - jobb rá felkészülni

A legtöbb esetben alig néhány perc elteltével teljesen kiég a jármű, így szinte az egyetlen esély annak megmentésére, ha oltóeszközzel haladéktalanul megkezdjük a tűz oltását. Bár nem előírás, viszont célravezető, hogy tartson porral oltót a gépjárműben. Egy kezdetleges tűz megfékezésére teljesen alkalmas és nem foglal nagy helyet. 

Itt is a megelőzés legyen a cél

Fontos, hogy a jármű műszaki állapota megfelelő legyen. Tűzveszélyt jelent az autóban a motortérben szivárgó üzemanyag, a hidraulikus eszközöket működtető olajok, valamint a lerakódott benzin- és gázolajmaradványok. A folyadékok szivárgásának oka lehet elhasználódás, vagy javítási, szerelési hiba, esetleg valamilyen törés, vezetékrepedés, kopás, illetve tömítetlenség. 

Az elektromos meghibásodásokból eredő tüzet okozhatja például a szakszerűtlenül beszerelt hangrendszer, az utólag és helytelenül beszerelt világítás, az egyéb elektromos javítások, a biztosítéktábla meghibásodása vagy annak felelőtlen kiiktatása. Gyakori problémát okoz a meglazult, vagy nem megfelelően megszorított kötéseknél kialakuló nagy átmeneti ellenállás, zárlat, illetve az elektromos vezetékek szigetelésén mechanikai sérülések. Továbbá - teszik hozzá - ne tároljunk a járműben olyan eszközöket, anyagokat, amelyek tüzet okozhatnak. Ha rágcsáló nyomait fedezzük fel a járművünkön, akkor érdemes egy pillantást vetni a motortérre, mert elképzelhető, hogy magunk is észlelhetünk elrágott, elvágott vezetéket. 

Ha menet közben füstöt vagy égett szagot érzünk, azonnal álljunk félre, gondoskodjunk az utasok biztonságáról, csak ezután foglalkozzunk a járművel! Baj esetén pedig azonnal tárcsázni kell a 112-es segélyhívó számot és kérni kell a tűzoltók segítségét!

 

