Baleset
49 perce
Autó lángolt az M7-esen, mentők a helyszínen
Menet közben tűz keletkezett egy autó motorterében az M7-es sztráda 64-es kilométerénél. A főváros felé vezető oldalon történt káresethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak. A tüzet még a raj kiérkezése előtt egy porral oltóval eloltották, a tűzoltók visszahűtötték a motorteret. A helyszínre mentő is érkezett, jelezte a katasztrófavédelem.
Baleset
2 órája
Két autó karambolozott a zalaegerszegi belvárosban, forgalmi akadály a kereszteződésben! – helyszíni fotók
