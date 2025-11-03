november 3., hétfő

Baleset

49 perce

Autó lángolt az M7-esen, mentők a helyszínen 

Címkék#tűz#m7#sztráda#autó

Zaol.hu

Menet közben tűz keletkezett egy autó motorterében az M7-es sztráda 64-es kilométerénél. A főváros felé vezető oldalon történt káresethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak. A tüzet még a raj kiérkezése előtt egy porral oltóval eloltották, a tűzoltók visszahűtötték a motorteret. A helyszínre mentő is érkezett, jelezte a katasztrófavédelem.

 

