1 órája
Ékszertolvajokat fogtak meg a rendőrök – Zalában is loptak
Zalában is garázdálkodtak azok a román ékszertolvajok, akiket nemrégiben a balatonfüredi rendőrök azonosítottak és kaptak el a fővárosban. Egy zalai város is érintett az ügyben, amiről a police.hu portál több részletet is elárult, melyről portálunkon is olvashatnak.
Azzal kapcsolatban, hogy melyik zalai város érintett, a police.hu portál beszámolt: bejelentés érkezett a rendőrségre augusztus 16-án, hogy az egyik balatonfüredi ékszerüzletből ismeretlen tettesek az eladók figyelmének elterelésével közel 11 millió forint értékben aranyékszereket loptak. Az adatgyűjtés eredményeként a balatonfüredi nyomozók azonosították az elkövetőket, s elfogatóparancsot adtak ki az 52 éves román állampolgárságú férfival, és 46 éves feleségével szemben.
Zalai város: Keszthelyen is jártak a tolvajok
Az eljárás során megállapították, hogy Keszthelyen, Pápán és Budapesten is követtek el hasonló bűncselekményeket. A budapesti rendőrök október 23-án a fővárosban igazoltatták a párt, majd előállították, őrieztbe vették, és gyanúsítottként kihallgatták őket. A nyomozók kezdeményezték mindkét személy letartóztatását.
