1 órája
Velőscsont járt az életmentésért – elismerések a zalai rendőrségnél
Az 1956-os forradalom évfordulóján országos és vármegyei elismeréseket vehettek át a Zalában szolgálatot teljesítő rendőrök. A zalai rendőrök mellett Charlie, a személykereső rendőrkutya is kitüntetésben részesült.
Zalai rendőrök és Charlie, a személykereső kutya is jutalomban részesült
Forrás: police.hu
Országos és vármegyei elismeréseket vehettek át a Zalában szolgálatot teljesítő rendőrök, és Charlie, a személykereső rendőrkutya. A zalai rendőrök és a négylábú segítő kiemelkedő munkáját díjazták.
Zalai rendőrök és Charlie is jutalomban részesült
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért főtanácsosi címet adományozott Papócsi Árpád r. alezredesnek - olvasható a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása a police.hu-n.
Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Balogh János r. altábornagy, rendőrségi főtanácsos a szakterületén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül előléptette dr. Szabó Anita r. őrnagyot alezredesi rendfokozatba, továbbá dicséretben és pénzjutalomban részesítette Ferkel Miklósné rendvédelmi igazgatási alkalmazottat.
Az ünnepségen dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány kiemelkedő szakmai munkájáért 42 rendőr részére adott át különböző elismeréseket.
Külön jutalomban részesült Németh Gábor r. főtörzsőrmester, valamint Takács István Tamás r. főtörzsőrmester és Charlie hívónevű személykereső kutyája, akik egy nap alatt két segítségre szoruló eltűnt személyt kutattak fel sikeresen. Charlie egy hatalmas velőscsontot vehetett át az ünnepségen.
