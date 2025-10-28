Velőscsont járt az életmentésért – elismerések a zalai rendőrségnél

Országos és vármegyei elismeréseket vehettek át a Zalában szolgálatot teljesítő rendőrök, és Charlie, a személykereső rendőrkutya. A zalai rendőrök és a négylábú segítő kiemelkedő munkáját díjazták.

Zalai rendőrök és Charlie is elismerésben részesült

Forrás: police.hu

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért főtanácsosi címet adományozott Papócsi Árpád r. alezredesnek - olvasható a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása a police.hu-n.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Balogh János r. altábornagy, rendőrségi főtanácsos a szakterületén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül előléptette dr. Szabó Anita r. őrnagyot alezredesi rendfokozatba, továbbá dicséretben és pénzjutalomban részesítette Ferkel Miklósné rendvédelmi igazgatási alkalmazottat.

Kitüntetett, Keszthelyen szolgálatot teljesítő rendőrök. Forrás: police.hu

Az ünnepségen dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány kiemelkedő szakmai munkájáért 42 rendőr részére adott át különböző elismeréseket.

Külön jutalomban részesült Németh Gábor r. főtörzsőrmester, valamint Takács István Tamás r. főtörzsőrmester és Charlie hívónevű személykereső kutyája, akik egy nap alatt két segítségre szoruló eltűnt személyt kutattak fel sikeresen. Charlie egy hatalmas velőscsontot vehetett át az ünnepségen.