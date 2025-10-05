Zalaegerszegen egy terményszárítóban, Nagykanizsán egy garázsban csaptak fel a lángok

Tűz keletkezett egy terményszárítóban Zalaegerszegen, amiben a mintegy 70 tonna napraforgómag egy része izzott és égett a Teskándi úton. A város hivatásos tűzoltói több helyen megbontották a szárítót, majd a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítsa mellett vízsugárral eloltották az izzó gócpontokat, miközben leürítették a szárítót. Személyi sérülés nem történt - tette közzé a KATVÉD.

Nagykanizsán szintén tűz ütött ki: a Felsőerdő utcában egy garázsban csaptak fel a lángok. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az épületet, majd bejutva egy gázpalackot kihoztak abból. A rajok vízsugárral fékezték meg a tüzet. Személyi sérülés ebben az esetben sem történt.