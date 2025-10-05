október 5., vasárnap

Aurél névnap

+15
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

2 órája

Zalaegerszegen egy terményszárítóban, Nagykanizsán egy garázsban csaptak fel a lángok

Címkék#tűz#napraforgómag#gócpont#Teskándi út

Két tűzeset is történt Zala vármegyében szombaton. Szerencsére egyik esetben sem sérült meg senki.

Zaol.hu

Tűz keletkezett egy terményszárítóban Zalaegerszegen, amiben a mintegy 70 tonna napraforgómag egy része izzott és égett a Teskándi úton. A város hivatásos tűzoltói több helyen megbontották a szárítót, majd a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítsa mellett vízsugárral eloltották az izzó gócpontokat, miközben leürítették a szárítót. Személyi sérülés nem történt - tette közzé a KATVÉD.

Nagykanizsán szintén tűz ütött ki: a Felsőerdő utcában egy garázsban csaptak fel a lángok. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az épületet, majd bejutva egy gázpalackot kihoztak abból. A rajok vízsugárral fékezték meg a tüzet. Személyi sérülés ebben az esetben sem történt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu