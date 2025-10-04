Nem ismeri el bűnösségét a zákányi gyerekgyilkosság vádlottja

Az egész országot megrázta a tragédia, amikor az apa kivégezte a kétéves kisfiát egy disznóölő pisztollyal. A csütörtökön megkezdődött bírósági eljárás során a gyilkossággal vádolt férfi rezzenéstelen arccal ült a teremben, érzelem nem látszott rajta. A férfi határozottan kijelentette, hogy nem ismeri el a bűnösségét. Ügyvédje egy általa írt levelet is benyújtott a bíróságnak, melyben leírta, hogy az eset szerinte hogy történt. Poligráfos vizsgálat elrendelését is indítványozták, de ezt elutasította Ifkovics Irina bírónő, mert azt a nyomozati szakban lehetett volna használni. Az ügy novemberben folytatódik tárgyalással.

A zaol.hu helyszíni riportot is készített a gyermekgyilkosságot követően, és több cikkben is foglalkoztunk az esettel. A férfi egyes információk szerint drog- és alkoholproblémáik lehettek a háttérben.