Tárgyalás

1 órája

Nem ismeri el bűnösségét a zákányi gyerekgyilkosság vádlottja

A Kaposvári Törvényszéken előkészítő ülést tartottak a tavaly őszi zákányi gyermekgyilkosság ügyében, a gyilkos poligráfos vizsgálatot kért.

Zaol.hu
Nem ismeri el bűnösségét a zákányi gyerekgyilkosság vádlottja

A zákányi gyilkossággal vádolt apán nem látszott érzelem

Fotó: Muzslay Péter

Az egész országot megrázta a tragédia, amikor az apa kivégezte a kétéves kisfiát egy disznóölő pisztollyal. A csütörtökön megkezdődött bírósági eljárás során a gyilkossággal vádolt férfi rezzenéstelen arccal ült a teremben, érzelem nem látszott rajta. A férfi határozottan kijelentette, hogy nem ismeri el a bűnösségét. Ügyvédje egy általa írt levelet is benyújtott a bíróságnak, melyben leírta, hogy az eset szerinte hogy történt. Poligráfos vizsgálat elrendelését is indítványozták, de ezt elutasította Ifkovics Irina bírónő, mert azt a nyomozati szakban lehetett volna használni. Az ügy novemberben folytatódik tárgyalással.

A zaol.hu helyszíni riportot is készített a gyermekgyilkosságot követően, és több cikkben is foglalkoztunk az esettel. A férfi egyes információk szerint drog- és alkoholproblémáik lehettek a háttérben.

 

