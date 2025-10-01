Beavatkozás
1 órája
Riadalom: több fa dőlt villanyvezetékre a zalai városban
Szerdán villanyvezetékre dőlt fák okoztak riadalmat Zalaegerszegen. A tűzoltók gyorsan a helyszínre értek.
A tűzoltók Zalaegerszegen avatkoztak be, gyorsan dolgoztak
Fotó: Szakony Attila/Illusztráció
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító ügyeletére szerdán eddig ez az egyetlen tűzoltói beavatkozást igénylő jelzés érkezett. Mint írták: 14 óra után nem sokkal villanyvezetékre dőlt három akácfa. Ez akadályozta egy nyerges vontató biztonságos továbbhaladását Zalaegerszegen, az Ebergényi utcában. A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel ledarabolták a fákat, megszüntetve ezzel a forgalmi akadályt.
