Riadalom: több fa dőlt villanyvezetékre a zalai városban

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító ügyeletére szerdán eddig ez az egyetlen tűzoltói beavatkozást igénylő jelzés érkezett. Mint írták: 14 óra után nem sokkal villanyvezetékre dőlt három akácfa. Ez akadályozta egy nyerges vontató biztonságos továbbhaladását Zalaegerszegen, az Ebergényi utcában. A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel ledarabolták a fákat, megszüntetve ezzel a forgalmi akadályt.