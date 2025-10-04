Brutális becsapódás: beton villanyoszlop állította meg az Audit a zalai városban

Portálunk is beszámolt a karambolról, amit a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is megosztott az internetes oldalán. Az ütközés ténye mellett kiderült: a keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Szerencsére a fiatal férfiak megúszták az esetet könnyebb sérülésekkel

Fotó: Lakesz Péter címzetes tűzoltó főtörzsőrmester - Keszthely HTP

A balesettel kapcsolatban megkerestük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahonnan Sznopek Veronika sajtószóvivő beszélt a karambol körülményeiről. Elmondta: egy Audi 20 éves férfi sofőrje feltehetően elaludt a volánnál és villanyoszlopnak ütközött. A sofőr és a járműben utazó további két 20 éves férfi könnyebben sérült.