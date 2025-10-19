Te is mobiloztál vezetés közben? És megúsztad? Ennyien nem

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata által elrendelt fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzés eredményeiről az Országos Rendőr-főkapitányság számolt be a police.hu oldalon. Mint írták: a rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrizték a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot, és minden olyan további tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. Ez utóbbiak közé tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép- vagy szöveges adatok megtekintése is. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők ugyanis kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz.

Még mindig jellemző a vezetés közbeni mobiltelefon-használat

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Több mint 1500 intézkedés a vezetés közbeni mobiltelefon-használat miatt

Az ellenőrzés ideje alatt az egyenruhások menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 1564 esetben intézkedtek, figyelmet elvonó egyéb tevékenység miatt pedig további 93 sofőrrel szemben jártak el. A biztonsági öv használatát 6595 személy mulasztotta el.