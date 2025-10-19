október 19., vasárnap

Nándor névnap

+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedésbiztonsági akció

13 perce

Te is mobiloztál vezetés közben? És megúsztad? Ennyien nem

Címkék#mobiltelefon#rendőrség#ellenőrzés#közlekedésbiztonság#közlekedés

Több ezer járművezetővel szemben intézkedtek a magyar rendőrök az október 6. és 12. között megtartott „Focus on the road”, azaz „Figyelj az útra!” elnevezésű, európai fokozott közlekedésbiztonsági akció alatt. Legtöbbször a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt kellett eljárniuk a zsaruknak, ezt a vezetés közbeni mobiltelefon-használat követi több mint 1500 esettel.

Gyuricza Ferenc

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata által elrendelt fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzés eredményeiről az Országos Rendőr-főkapitányság számolt be a police.hu oldalon. Mint írták: a rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrizték a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot, és minden olyan további tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. Ez utóbbiak közé tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép- vagy szöveges adatok megtekintése is. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők ugyanis kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz.

Még mindig jellemző a vezetés közbeni mobiltelefon-használat
Még mindig jellemző a vezetés közbeni mobiltelefon-használat
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Több mint 1500 intézkedés a vezetés közbeni mobiltelefon-használat miatt

Az ellenőrzés ideje alatt az egyenruhások menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 1564 esetben intézkedtek, figyelmet elvonó egyéb tevékenység miatt pedig további 93 sofőrrel szemben jártak el. A biztonsági öv használatát 6595 személy mulasztotta el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu