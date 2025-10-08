Velük ivott, majd kifosztotta őket, nekiesett a volt felesége autójának a zalai férfi

Dr. Németh Eszter helyettes szóvivő elmondta, hogy a vádlott idén február 7-én este egy nagykanizsai szórakozóhelyen italozott együtt a sértett férfivel, majd másnap hajnalban rávette arra, hogy nála aludhasson nagykanizsai lakásában. Miután az erősen ittas sértett elaludt, eltulajdonította 180 ezer forint értékű mobiltelefonját és 48 ezer forint készpénzét. A telefont a vádlott értékesítette egy használt telefonokat árusító üzletben, ahol a nyomozóhatóság azt lefoglalta és sértettnek kiadta.

A vádlott ellen a Nagykanizsai Járási Ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Fotó: Szakony Attila

Először megverte, majd kifosztotta

Pár nappal később, február 14-én este a vádlott egy ismerősével italozott együtt annak bocskai lakásán. Az italozás során a vádlott minden előzmény nélkül indulatba jött, kiabálni, káromkodni kezdett a sértettel. Fejét többször megütötte ököllel, amitől a sértett eszméletét vesztette. Ezt kihasználva a magatehetetlen férfi ruházatából kivette és eltulajdonította a 30 ezer forint értékű mobiltelefonját. A készüléket a nyomozóhatóság a vádlottól lefoglalta és a sértettnek visszaadta.

A vádlott ismét dühbe gurult

A vádlott másnap, február 15-én délelőtt Nagykanizsán találkozott volt feleségével. Dühbe gurult, ezért volt felesége távozni szeretett volna személygépkocsijával. A vádlott azonban megfogta a jármű ajtaját, nem engedte azt bezárni, majd az öklével beverte a gépkocsi hátsó szélvédőjét, mellyel több mint 200 ezer forintos kárt okozott. Ezt követően a vádlottat őrizetbe vették, majd letartóztatták.

Mi lesz a büntetés?

A visszaesőnek számító férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség kifosztás bűntette, testi sértés bűntettének kísérlete, garázdaság és rongálás vétsége miatt emelt vádat, melyben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.