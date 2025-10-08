október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+17
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Főügyészség

1 órája

Velük ivott, majd kifosztotta őket, nekiesett a volt felesége autójának a zalai férfi

Címkék#vádlott#bíróság#Nagykanizsai Járási Ügyészség

Néhány nap alatt öt bűncselekményt követett el. Hosszú lett a vádlott bűnlajstroma – kifosztás, testi sértés, garázdaság, rongálás –, amiért a bíróság előtt felel a 48 éves bocskai férfi. Erről a Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatta lapunkat.

Antal Lívia

Dr. Németh Eszter helyettes szóvivő elmondta, hogy a vádlott idén február 7-én este egy nagykanizsai szórakozóhelyen italozott együtt a sértett férfivel, majd másnap hajnalban rávette arra, hogy nála aludhasson nagykanizsai lakásában. Miután az erősen ittas sértett elaludt, eltulajdonította 180 ezer forint értékű mobiltelefonját és 48 ezer forint készpénzét. A telefont a vádlott értékesítette egy használt telefonokat árusító üzletben, ahol a nyomozóhatóság azt lefoglalta és sértettnek kiadta. 

A vádlott börtönbüntetést kaphat
A vádlott ellen a  Nagykanizsai Járási Ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta. 
Fotó: Szakony Attila

Először megverte, majd kifosztotta

Pár nappal később, február 14-én este a vádlott egy ismerősével italozott együtt annak bocskai lakásán. Az italozás során a vádlott minden előzmény nélkül indulatba jött, kiabálni, káromkodni kezdett a sértettel. Fejét többször megütötte ököllel, amitől a sértett eszméletét vesztette. Ezt kihasználva a magatehetetlen férfi ruházatából kivette és eltulajdonította a 30 ezer forint értékű mobiltelefonját. A készüléket a nyomozóhatóság a vádlottól lefoglalta és a sértettnek visszaadta.

A vádlott ismét dühbe gurult

A vádlott másnap, február 15-én délelőtt Nagykanizsán találkozott volt feleségével. Dühbe gurult, ezért volt felesége távozni szeretett volna személygépkocsijával. A vádlott azonban megfogta a jármű ajtaját, nem engedte azt bezárni, majd az öklével beverte a gépkocsi hátsó szélvédőjét, mellyel több mint 200 ezer forintos kárt okozott. Ezt követően a vádlottat őrizetbe vették, majd letartóztatták. 

Mi lesz a büntetés?

A visszaesőnek számító férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség kifosztás bűntette, testi sértés bűntettének kísérlete, garázdaság és rongálás vétsége miatt emelt vádat, melyben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu