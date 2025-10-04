október 4., szombat

Zalaegerszegi Járásbíróság

55 perce

Nem létező ingatlanokat árultak létező cégek nevében, 77 milliós kárt okoztak

Címkék#törvényszék#ingatlan#bűncselekmény

Bűncselekményhez használták az ingatlanos cégeket, most bíróság elé állnak a vádlottak. Nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette ügyében tárgyal október 9-én, csütörtökön a Zalaegerszegi Járásbíróság, a tanúk kihallgatása várható.

Zaol.hu
Üzletszerűen elkövett csalás miatt tárgyal a Zalaegerszegi Járásbíróság.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Üzletszerűen elkövetett csalás a vád, miszerint az I. rendű vádlott 2018-ban elhatározta, úgy szerez többletbevételt, hogy ingatlanértékesítéssel és közvetítéssel foglalkozó cégek nevében tesz közzé hirdetéseket az interneten, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék. Ezekben rendkívül kedvező áron kínált lakásokat eladásra, ám az ingatlanok nem léteztek vagy nem a feltüntetett paraméterekkel rendelkeztek. A cselekményhez felhasznált négy gazdasági társaság bejegyzett képviselője nem tudott arról, hogy az ügyvezetése alatt álló céget bűncselekmények elkövetéséhez használják fel. Az I. rendű vádlott és társai a cégek nevében, azok adatait, bélyegzőit jogtalanul felhasználva jártak el, s országszerte úgy hirdették meg az ingatlanokat, hogy nem volt felettük rendelkezési joguk, így nem is értékesíthették azokat.

üzletszerűen elkövetett csalás
A Zalaegerzsegi Törvényszék tájékoztatása szerint az üzletszerűen elkövetett csalás ügyében 40 sértettet tévesztettek meg. 
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az üzletszerűen elkövetett csalás nem ment egyedül

Az I. rendű vádlott a hitelesség érdekében a cselekménybe bevonta két – vele korábban baráti és munkakapcsolatban álló – ismerősét, a IV. rendű és az V. rendű vádlottakat is. Rövid időre irodahelyiségeket béreltek, s valós ingatlanközvetítő cég látszatát keltve fogadták a jelentkezőket. A találkozók során az I. rendű, a IV. rendű és az V. rendű vádlottak egymást segítve tévesztették meg a sértetteket a következők szerint:
Miután a sértettek – a hirdetések alapján – felvették a kapcsolatot a hirdetőkkel, a személyes találkozók során aláírtak egy megbízási szerződést, amely ügyintézésre jogosította fel a vádlottakat. A dokumentum megfogalmazása és tartalma is zavaros, ellentmondásos volt. Az érdeklődőkkel elhitették, hogy adóssággal terhelt ingatlanok forgalmazásával foglalkoznak, amelyeket közvetlenül a tulajdonosoktól csak úgy lehet megvásárolni, ha a vételár 10%-át, de legalább milliós összeget befizetnek. Ezeket előlegként, jutalékként vagy megbízási díjként tüntették fel. Az ügyintézés időtartama jellemzően egy évre szólt, így a sértettek annak lejártáig nem keresték a társaságokat, utána viszont azzal szembesültek, hogy a megbízottak elérhetetlenné váltak, megkereséseikre nem reagáltak és a befizetett összegeket sem adták vissza.

A családnak is megtetszett az "üzlet"

Miután az I. rendű vádlott cselekményéről lánya (a III. rendű vádlott) élettársa, a II. rendű vádlott tudomást szerzett, elhatározta, hogy ő is ezúton jut plusz pénzhez. A módszeren annyiban változtatott, hogy a hirdetésekre jelentkezőkkel már nem találkoztak személyesen, a szerződéskötést elektronikus formában intézték. A valótlan tartalmú hirdetések elkészítésében a III. rendű vádlott is közreműködött. A vádlottak 2018 és 2020 ősze között közel 40 sértettet tévesztettek meg, 77.970.000 forint kárt okozva, amelyből 36.670.000 forintot a II. rendű vádlott az eljárás során megtérített.

 

