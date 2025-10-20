Országos Mentőszolgálat 2 órája

Hősies küzdelem, mentőhelikopter is a helyszínen: egy autóban omlott össze egy férfi keringése

Leparkolt autójával a Veszprém vármegyei boltnál, ám nem szállt ki egy 40 év férfi körüli férfi. Az ott tartózkodónak tűnt fel, hogy nincs életjel, így azonnal a segítségére siettek. Köztük volt az üzlet előtt várakozó férfi testvére is, közölte az Országos Mentőszolgálat.

Összeomlott a keringése, nem lélegzett. Mentőhelikopter is érkezett. Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Az eszméletlen férfihoz azonnal mentőt hívtak, s mivel már nem lélegezett, drámai percek következtek. A telefonos utasítást követően a bejelentők folytattak küzdelmet a beteg életéért. Nemsokára a helyszínre érkező mentők vették át az újraélesztést, s helikopter szállította kórházba a beteget, írja az OMSZ közösségi oldalán.





