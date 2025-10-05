1 órája
Újabb részlet derült ki a dunántúli városban talált holttestről
A holttestet Esztergomban találták meg a héten, a rendőrség segítséget kért az azonosításához. Most kiderült, ki és hol talált rá az elhunytra - írta meg a kemma.hu.
Egy 190 centiméter feletti testmagasságú, termetes alkatú, vállig érő, őszesbarna hajú, barna szemű férfi holttestét találták meg október 2-án. Haja a homlok két oldalán ritkásabb, a szemöldök sötétbarna helyenként ősz szálakkal vegyülő. Külön ismertetőjegye a feltűnően vastag nyak, valamint a felül műfogsor, az alsó fogsor viszont saját. A kemma.hu a rendőrségtől azt az információt kapta, hogy a testet egy civil találta meg.
További részletek a kemma.hu-n!
Azonosítatlan holttestek az évek során Zala vármegyében is felbukkantak, ezek közül több olyan is volt, akit máig nem sikerült azonosítani. Az esetekről döglött akták sorozatunkban számoltunk be.
Horror! Nem sikerült azonosítani a Zalában talált, oszlásnak indult holttestet
Ismeretlen holttest a zalai erdőben: csak egy gyógyult bordatörés árulja el, ki lehetett
Kinek a holttestét találták meg Nagykanizsán? Senki sem tudja, ki volt a fekete dzsekis férfi