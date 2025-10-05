október 5., vasárnap

Rejtély

1 órája

Újabb részlet derült ki a dunántúli városban talált holttestről

A holttestet Esztergomban találták meg a héten, a rendőrség segítséget kért az azonosításához. Most kiderült, ki és hol talált rá az elhunytra - írta meg a kemma.hu.

Zaol.hu

Egy 190 centiméter feletti testmagasságú, termetes alkatú, vállig érő, őszesbarna hajú, barna szemű férfi holttestét találták meg október 2-án. Haja a homlok két oldalán ritkásabb, a szemöldök sötétbarna helyenként ősz szálakkal vegyülő. Külön ismertetőjegye a feltűnően vastag nyak, valamint a felül műfogsor, az alsó fogsor viszont saját. A kemma.hu a rendőrségtől azt az információt kapta, hogy a testet egy civil találta meg. 

További részletek a kemma.hu-n!

Azonosítatlan holttestek az évek során Zala vármegyében is felbukkantak, ezek közül több olyan is volt, akit máig nem sikerült azonosítani. Az esetekről döglött akták sorozatunkban számoltunk be.

 

