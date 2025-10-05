Újabb részlet derült ki a dunántúli városban talált holttestről

Egy 190 centiméter feletti testmagasságú, termetes alkatú, vállig érő, őszesbarna hajú, barna szemű férfi holttestét találták meg október 2-án. Haja a homlok két oldalán ritkásabb, a szemöldök sötétbarna helyenként ősz szálakkal vegyülő. Külön ismertetőjegye a feltűnően vastag nyak, valamint a felül műfogsor, az alsó fogsor viszont saját. A kemma.hu a rendőrségtől azt az információt kapta, hogy a testet egy civil találta meg.

Azonosítatlan holttestek az évek során Zala vármegyében is felbukkantak, ezek közül több olyan is volt, akit máig nem sikerült azonosítani. Az esetekről döglött akták sorozatunkban számoltunk be.