Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő Zalában
Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő Nagykanizsán, egy Rákóczi utcai családi házban – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószolgálata. Tájékoztatójuk szerint szerdán este az ingatlanban több nyílt égésterű gázkészülék üzemelt, melyek közül a konyhai gáztűzhely közelében mutatták ki a város hivatásos tűzoltói a mérgező gáz jelenlétét. A riasztásra kivonuló egység tagjai visszaállították az eredeti állapotokat, méréséket végeztek, majd átadták a helyszínt a gázszolgáltató szakemberének.
