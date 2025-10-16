október 16., csütörtök

Tűzoltói beavatkozás

58 perce

Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő Zalában

Címkék#szén-monoxid érzékelő#szén-monoxid#tűzoltóság#segítségnyújtás

Gyuricza Ferenc

Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő Nagykanizsán, egy Rákóczi utcai családi házban – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószolgálata. Tájékoztatójuk szerint szerdán este az ingatlanban több nyílt égésterű gázkészülék üzemelt, melyek közül a konyhai gáztűzhely közelében mutatták ki a város hivatásos tűzoltói a mérgező gáz jelenlétét. A riasztásra kivonuló egység tagjai visszaállították az eredeti állapotokat, méréséket végeztek, majd átadták a helyszínt a gázszolgáltató szakemberének.  

 

