Mentés a magasból

1 órája

Nagy volt a riadalom! Tűzoltók érkeztek a zalai település általános iskolájához

Címkék#általános iskola#méhrajbefogás#tűzoltóság#segítségnyújtás

Gyuricza Ferenc

Méhraj telepedett meg péntek reggel a helyi általános iskola udvarán lévő fán Nagyrécsén, a Kossuth úton. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának beszámolója szerint a helyszínre méhész érkezett, aki a rovarok befogásához a nagykanizsai hivatásos tűzoltóktól kért segítséget. A szakember a tűzoltók magasból mentőjéről elérte a méheket, majd eltávolította őket. 

A tűzoltók magasból mentő járműve segítségével fogták be a méhrajt
Forrás: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

