1 órája
Nagy volt a riadalom! Tűzoltók érkeztek a zalai település általános iskolájához
Méhraj telepedett meg péntek reggel a helyi általános iskola udvarán lévő fán Nagyrécsén, a Kossuth úton. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának beszámolója szerint a helyszínre méhész érkezett, aki a rovarok befogásához a nagykanizsai hivatásos tűzoltóktól kért segítséget. A szakember a tűzoltók magasból mentőjéről elérte a méheket, majd eltávolította őket.
