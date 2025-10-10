Nagy volt a riadalom! Tűzoltók érkeztek a zalai település általános iskolájához

Méhraj telepedett meg péntek reggel a helyi általános iskola udvarán lévő fán Nagyrécsén, a Kossuth úton. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának beszámolója szerint a helyszínre méhész érkezett, aki a rovarok befogásához a nagykanizsai hivatásos tűzoltóktól kért segítséget. A szakember a tűzoltók magasból mentőjéről elérte a méheket, majd eltávolította őket.

A tűzoltók magasból mentő járműve segítségével fogták be a méhrajt

Forrás: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

