Elszakadtak egymástól a családtagok. Banális ok miatt történt, de szerencsésen megoldódott a probléma

Meghibásodott egy szoba ajtajának zárja, ezért kedd este nem tudott bejutni a gyermekeihez egy szülő Nagykanizsán, a Teleki utcában. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint az ajtót a város hivatásos tűzoltói nyitották ki.