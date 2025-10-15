Tűzoltói segítségnyújtás
Elszakadtak egymástól a családtagok. Banális ok miatt történt, de szerencsésen megoldódott a probléma
Meghibásodott egy szoba ajtajának zárja, ezért kedd este nem tudott bejutni a gyermekeihez egy szülő Nagykanizsán, a Teleki utcában. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint az ajtót a város hivatásos tűzoltói nyitották ki.
