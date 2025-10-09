október 9., csütörtök

Tujasor égett

1 órája

Lakóházakat veszélyeztetett a tűz a zalai városban

Címkék#tujasor#aljnövényzet égett#tűzoltóság#segítségnyújtás#épülettűz

Gyuricza Ferenc
Lakóházakat veszélyeztetett a tűz a zalai városban

Illusztráció

Forrás: ZH

Tujasor égett mintegy nyolcvan méter hosszan szerdán este Keszthelyen, a Viola utcában – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral fékezték meg a közeli lakóházakat veszélyeztető lángokat.

 

