Tujasor égett
2 órája
Lakóházakat veszélyeztetett a tűz a zalai városban
Illusztráció
Forrás: ZH
Tujasor égett mintegy nyolcvan méter hosszan szerdán este Keszthelyen, a Viola utcában – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral fékezték meg a közeli lakóházakat veszélyeztető lángokat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre