Csőtörés

30 perce

Családi ház pincéjébe tört be a víz

Címkék#csőtörés#tűzoltóság#segítségnyújtás

Gyuricza Ferenc

Csőtörés miatt vízzel telítődött egy családi ház száz négyzetméteres pincéje vasárnap délelőtt Pakodon, a Fő utcában – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók szivattyúval eltávolították a vizet.

 

