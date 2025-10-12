Csőtörés
1 órája
Családi ház pincéjébe tört be a víz
Csőtörés miatt vízzel telítődött egy családi ház száz négyzetméteres pincéje vasárnap délelőtt Pakodon, a Fő utcában – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók szivattyúval eltávolították a vizet.
