A mentők munkáját segítették

1 órája

Tűzoltók hoztak le egy beteget a lakásából Zalában

Címkék#betegmozgatás#tűzoltóság#segítségnyújtás

Gyuricza Ferenc

Betegmozgatásban segítették a mentők munkáját szombaton kora délután a város hivatásos tűzoltói Nagykanizsán, egy Kazanlak körúti társasházban – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. Mint írták: a kivonuló egység tagjai a beteget lehozták a lakásából, majd mentőautóba segítették. 

 

