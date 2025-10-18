A mentők munkáját segítették
2 órája
Tűzoltók hoztak le egy beteget a lakásából Zalában
Betegmozgatásban segítették a mentők munkáját szombaton kora délután a város hivatásos tűzoltói Nagykanizsán, egy Kazanlak körúti társasházban – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. Mint írták: a kivonuló egység tagjai a beteget lehozták a lakásából, majd mentőautóba segítették.
