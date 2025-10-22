Látványos akciók Zalában: ablakon keresztül mentettek embereket a tűzoltók

Elkelt a tűzoltók segítsége 12 óra körül Zalaegerszegen. Mint írták: otthonában elesett, a segítségére sietőknek ezért nem tudott ajtót nyitni egy idős ember egy Platán sori társasházban. A város hivatásos tűzoltói az ablakon keresztül bejutottak a lakásba, megtalálták a bajbajutottat, akit átadtak a mentőknek, majd később a mentőautóba segítették.

Tűzoltók segítsége: elestek az idősek

Nagykanizsán nem sokkal 16 óra előtt történt az előzőhöz kísértetiesen hasonló eset. Otthona bejárati ajtaja előtt elesett, a segítségére sietők ezért kívülről nem tudtak bejutni egy idős emberhez egy Olaj utcai családi háznál. A város hivatásos tűzoltói az ablakon keresztül bejutottak a lakásba, beengedték a mentőket, akik megkezdték a bajbajutott ellátását. A tűzoltók a beteg mozgatásában is segítettek.