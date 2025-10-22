október 22., szerda

Előd névnap

19°
+12
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Két városban

37 perce

Látványos akciók Zalában: ablakon keresztül mentettek embereket a tűzoltók

Címkék#Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#társasházban#Nagykanizsa#Zalaegerszeg#otthonában

Két idős ember is bajba került a lakásában kedden. Az esetek egymástól függetlenül, két különböző városban történtek, de a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóinak helytállására mindegyik esetben szükség volt.

Benedek Bálint
Látványos akciók Zalában: ablakon keresztül mentettek embereket a tűzoltók

A tűzoltók segítsége mindkét esetben jól jött

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

Elkelt a tűzoltók segítsége 12 óra körül Zalaegerszegen. Mint írták: otthonában elesett, a segítségére sietőknek ezért nem tudott ajtót nyitni egy idős ember egy Platán sori társasházban. A város hivatásos tűzoltói az ablakon keresztül bejutottak a lakásba, megtalálták a bajbajutottat, akit átadtak a mentőknek, majd később a mentőautóba segítették.

Tűzoltók segítsége: elestek az idősek

Nagykanizsán nem sokkal 16 óra előtt történt az előzőhöz kísértetiesen hasonló eset. Otthona bejárati ajtaja előtt elesett, a segítségére sietők ezért kívülről nem tudtak bejutni egy idős emberhez egy Olaj utcai családi háznál. A város hivatásos tűzoltói az ablakon keresztül bejutottak a lakásba, beengedték a mentőket, akik megkezdték a bajbajutott ellátását. A tűzoltók a beteg mozgatásában is segítettek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu