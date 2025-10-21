október 21., kedd

Rengeteget és még egy kicsit többet is dolgoztak a tűzoltók a zalai balesetnél

Címkék#baleset#áramtalanít#Zalaegerszeg#villanyoszlop

Kisteherautó okozott kisebb kalamajkát Zalaegerszegen éjjel. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójából kiderült, hogy a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók munkájára is szükség volt a balesetnél. A raj sokat segített a veszély elhárításában, hogy pontosan mit tettek, cikkünkből kiderül.

Benedek Bálint
Rengeteget és még egy kicsit többet is dolgoztak a tűzoltók a zalai balesetnél

A tűzoltóság erőn felül teljesített egy zalaegerszegi, éjszakai balesetnél

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

Mint arról beszámoltak: villanyoszlopnak ütközött és kidöntötte azt egy kisteherautó Zalaegerszegen, a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca kereszteződésénél 23 óra körül. A közleményükben hozzátették: miután az áramszolgáltató szakemberei kiszakaszolták a leszakadt vezetéket, a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a teherautót és megszüntették a forgalmi akadályt. A raj az úttest megtisztításában és a balesetet szenvedett jármű autómentőre helyezésében is segített.

