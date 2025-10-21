Rengeteget és még egy kicsit többet is dolgoztak a tűzoltók a zalai balesetnél

Mint arról beszámoltak: villanyoszlopnak ütközött és kidöntötte azt egy kisteherautó Zalaegerszegen, a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca kereszteződésénél 23 óra körül. A közleményükben hozzátették: miután az áramszolgáltató szakemberei kiszakaszolták a leszakadt vezetéket, a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a teherautót és megszüntették a forgalmi akadályt. A raj az úttest megtisztításában és a balesetet szenvedett jármű autómentőre helyezésében is segített.

Olvasta már?