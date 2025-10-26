Akciódús jelenetek: a tűzoltók nem kímélték az ajtót Zalában – a lakóért mentek

A katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint szombaton nem sokkal 12 óra előtt érkezett a jelzés, hogy meghibásodott a bejárati ajtó zárja, ezért nem tudta elhagyni otthonát egy idős beteg Nagykanizsán, egy Városkapu körúti társasházban. A város hivatásos tűzoltói kihúzós létra segítségével az ablakon keresztül bejutottak a lakásba, kinyitották az ajtót, majd a helyszínt átadták egy lakatosnak.