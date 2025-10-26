Elvesztette uralmát, lesodródott egy autó az úttestről a zalai településen

A katasztrófavédők közleményükben leírták: éjfél után majdnem fél órával érkezett a jelzés, hogy lesodródott az úttestről egy személygépkocsi Zalatárnokon, a Petőfi Sándor utcában. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben négyen utaztak.