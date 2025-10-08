Pusztít a tűz, egy halott, kilenc sérült eddig Zalában

A lakásokat érintő tűzesetek Zalában 1 ember életét követelték, az áldozatok száma hárommal kevesebb az egy évvel ezelőttinél. Az esetek során 9-en megsérültek, ez eggyel több, mint tavaly ugyanezen időszakban. A lángok 1234 négyzetméteren pusztítottak a tűzzel érintett ingatlanokban, összegezte a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Az otthonokban felcsapó lángok eloltása összességében 82 órát vett igénybe, a munkálatok során 254 tűzoltójármű bevetését igényelték.

Letenyén februárban kigyulladt egy családi ház, egy idős nő elhunyt

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az életet követelő tűz Letenyén történt

Egy körülbelül 100 négyzetméter alapterületű családi ház gyulladt ki idén februárban Letenyén, a Rákóczi utcában. A helyszínre a helyi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy személyt, egy idős nőt hoztak ki eszméletlen, életveszélyes állapotban az épületből. A tűzből kimentett idős nő életén már nem tudtak segíteni.

Felrobbant egy gázpalack

A leghosszabb ideig tartó oltási munkálat február 11-én, Felsőpáhokon volt, ahol kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház a Deák Ferenc utcában. A tűz átterjedt egy hozzáépített másik házra, valamint több közeli, hulladék és faanyagok tárolására használt melléképületre is. A keszthelyi és a pacsai hivatásos tűzoltók az áramtalanítást követően három vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az egységek az oltási munkálatok során négy gázpalackot hoztak ki az épületekből, illetve egy felrobbant gázpalack maradványait is eltávolították.

Tűzesetek Zalában: 3-4 naponta lakóépületben csapnak fel a lángok

Általánosságban elmondható, hogy 3-4 naponta keletkezik lakástűz a vármegyében. A tüzek pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 4 lakástűz után indult tűzvizsgálat. A legtöbb alkalommal a kéményben (26 eset), konyhában (23), illetve hálóban (11) csaptak fel a lángok. A leggyakrabban a fűtési rendszer meghibásodása, elektromos meghibásodás, illetve nyílt láng használata miatt gyulladt ki épület vármegyénkben.

Nem használnak az emberek füstérzékelőt

Intő jel, hogy a 137 tűzzel érintett otthon közül csupán egy(!) helyszínen volt füstérzékelő. Itt nem is történt személyi sérülés. Ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni, az éppen meggyulladt tüzet eloltani, vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni.

A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra.

Három embert vittek kórházba szén-monoxid miatt

2025 októberének első napjáig 31 helyszínen mutatták ki a szén-monoxid jelenlétét a zalai tűzoltók, héttel kevesebb helyen, mint tavaly ilyenkor. Az esetek során három embert kellett kórházba szállítani mérgezés gyanújával Zalában, jellemzően olyan lakásokból, ahol nem volt életmentő készülék.