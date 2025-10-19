Kigyulladt egy kétszintes ház, volt, aki az ablakon át menekült

Egy kétszintes háznál csaptak fel szombaton a lángok Szombathelyen, az épület teljes terjedelmében égett, a lángok megfékezésén közel 30 fő dolgozott.

Balogh Eszter, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Tényeknek elmondta: a ház kapuszínében keletkezett a tűz, a lángok átterjedtek a padlástérre, valamint az épület tetőszerkezetére is.

A lakók időben elhagyták az ingatlanokat. A vaol.hu információi szerint 8-10 albérlő lakik a házban, volt, aki az ablakon menekült ki.

Zalában is sok házhoz kell kivonulniuk a tűzoltóknak. Nemrég számoltunk be arról, hogy idén, október elsejéig összesen 137 lakóépületben keletkezett tűz Zala vármegyében, 24 ingatlannal többen, mint a tavalyi év hasonló időszakában, közölte honlapján a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Egy ember meghalt, kilencen megsérültek a tűzesetek során.