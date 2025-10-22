Tréler és személyautó ütközött Zalaegerszeg egyik legforgalmasabb pontján, sávzárás a helyszínen! – frissítve helyszíni fotókkal

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójából kiderült: a balesetnél a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. A mentés ideje alatt az érintett útszakaszon két sávon halad a forgalom.

A karambollal kapcsolatban megkerestük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Sznopek Veronika sajtószóvivő elmondta: ráfutásos baleset történt, melyben egy Toyota típusú személyképkocsi egy trélernek ütközött hátulról. Feltehetően a személygépkocsi sofőrje rosszul lett a volánnál, így ütközött neki az előtte lassító trélernek. A sofőrt a mentők kórházban szállították. A forgalmat rendőrök irányítják.

Fotók a balesetről: