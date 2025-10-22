október 22., szerda

Előd névnap

16°
+12
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

4 órája

Tréler és személyautó ütközött Zalaegerszeg egyik legforgalmasabb pontján, sávzárás a helyszínen! – frissítve helyszíni fotókkal

Címkék#Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#személyképkocsi#baleset#Göcseji út

Trélernek ütközött hátulról egy személyautó Zalaegerszegen, a Göcseji út és a Mártírok útja kereszteződésének közelében. A hatóságok már a helyszínen vannak.

Benedek Bálint
Tréler és személyautó ütközött Zalaegerszeg egyik legforgalmasabb pontján, sávzárás a helyszínen! – frissítve helyszíni fotókkal

Ráfutásos baleset történt a zalaegerszegi Göcseji úton szerdán délután

Fotó: Pezzetta Umberto

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójából kiderült: a balesetnél a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. A mentés ideje alatt az érintett útszakaszon két sávon halad a forgalom.

A karambollal kapcsolatban megkerestük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Sznopek Veronika sajtószóvivő elmondta: ráfutásos baleset történt, melyben egy Toyota típusú személyképkocsi egy trélernek ütközött hátulról. Feltehetően a személygépkocsi sofőrje rosszul lett a volánnál, így ütközött neki az előtte lassító trélernek. A sofőrt a mentők kórházban szállították. A forgalmat rendőrök irányítják.

Fotók a balesetről:

Tréler és személyautó ütközött Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto

Olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu