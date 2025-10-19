október 19., vasárnap

Baleset

44 perce

Tragédia: nem tudták megmenteni az autóval karambolozó motoros életét

Végzetes baleset történt vasárnap Kengyelnél, ahol egy autós és egy motoros karambolozott.

Zaol.hu
Tragédia: nem tudták megmenteni az autóval karambolozó motoros életét

Egy autós és egy motoros ütközött össze vasárnap Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a 4629-es út 14-es kilométerénél, Bagimajor és Kengyel között. A szoljon.hu érdeklődésére az Országos Mentőszolgálathoz közölte: a motoros, egy 30 év körüli férfi elhunyt a balesetben.

További részletek a szoljon.hu oldalán.

Motorosok és autók ütköztek ma a 7-es főúton, Zamárdi és Siófok határánál, erről nemrég számoltunk be.

 

 

