október 27., hétfő

Szabina névnap

+15
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halálos baleset

1 órája

Tragédia a Balatonnál: embert gázolt az InterCity

Címkék#Balatonszárszó#Balaton IC#Vajda Eszter#InterCity

Elgázolt egy személyt a Balaton InterCity (IC 876) hétfőn Balatonszárszón, a Jókai Mór utcai átjáró közelében, erősítette meg Vajda Eszter, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a sonline.hu-nak.

Zaol.hu

Mint írják, a baleset körülményeit vizsgálják. A balesethez a siófoki hivatásos tűzoltókat is riasztották. Az egységek elsődleges feladata, hogy segítsenek a nyílt pályán megállt szerelvényen rekedt 102 utasnak a biztonságos leszállásban, és eljuttassák őket a kiérkező pótlóbuszokhoz. A balesetben érintett, Keszthely felé tartó Balaton IC (IC 876) utasait szintén pótlóbusz szállítja tovább a célállomásuk felé. A Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa vonalon, különösen a déli parti szakaszon hosszabb eljutási idővel, átszállásokkal és jelentős késésekkel kell számolni az esti órákban.

Részletek a sonline.hu-n.

Idén nyáron a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vonalon is történt hasonló baleset, melynek részleteiről itt írtunk.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu