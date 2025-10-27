Tragédia a Balatonnál: embert gázolt az InterCity

Mint írják, a baleset körülményeit vizsgálják. A balesethez a siófoki hivatásos tűzoltókat is riasztották. Az egységek elsődleges feladata, hogy segítsenek a nyílt pályán megállt szerelvényen rekedt 102 utasnak a biztonságos leszállásban, és eljuttassák őket a kiérkező pótlóbuszokhoz. A balesetben érintett, Keszthely felé tartó Balaton IC (IC 876) utasait szintén pótlóbusz szállítja tovább a célállomásuk felé. A Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa vonalon, különösen a déli parti szakaszon hosszabb eljutási idővel, átszállásokkal és jelentős késésekkel kell számolni az esti órákban.

Részletek a sonline.hu-n.

Idén nyáron a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vonalon is történt hasonló baleset, melynek részleteiről itt írtunk.