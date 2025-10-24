Továbbra sem találják a baleset után eltűnt vasi fiatalembert, keresési akció indul

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a 31 éves férfi a szombathelyi Puskás Tivadar utcából október 20-án este 11 óra körül ismeretlen helyre távozott és azóta nem ad magáról életjelet. László még hétfőn balesetet okozott, a jogosítványát a rendőrök elvették. A telefonja akkor este még működött, de már ki van kapcsolva.

Forrás: Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K Hungary

Az eltűnt férfi ügye a közösségi médiában is nagy figyelmet kapott, ahol végül keresési akciót hirdettek, amire a hétvégén, október 25–26-án kerül sor. Az akció során több csoportban, több helyszínen, és több hullámban indulnak keresni a férfit.

További részletek a vaol.hu oldalán.