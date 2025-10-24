október 24., péntek

Munkában a tűzoltók

33 perce

Brutális vihar csapott le Zalára – helyenként jelentősek a károk

Címkék#szél#úttest#villanyvezeték#vihar#Keszthely

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak is akadt dolga a péntek hajnali vihar után. Tombolt a szél, amelyben sok fa kidőlt, némelyik az úttestre zuhant.

Benedek Bálint
Brutális vihar csapott le Zalára – helyenként jelentősek a károk

A tűzoltók épp egy, a tomboló szélben megsérült fenyőfa tetejét távolítják el

Fotó: Kovács György c. tű. főtörzsőrmester - Kesztheyly HTP

Tombolt a szél, megállás nélkül szakadt az eső több zalai településen is csütörtökről péntekre virradóra. A tűzoltókat főleg a reggeli és délelőtti órákban riasztották. A vihar következtében letörött egy hat méter magas fenyőfa teteje, ami egy villanyvezetékre esett Vindornyaszőlősön, a Kossuth Lajos utcában. A keszthelyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel és magasból mentő segítségével eltávolították a fát a vezetékről.

Tombolt a szél, mutatjuk a károkat:

  • Kettéhasadt egy 12 méter magas nyírfa, az egyik fele elfoglalta az úttestet Keszthelyen, az Ady Endre utcában. A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel távolították el a fát.
  • Tíz méter magas fa dőlt az úttestre Zalaszántó külterületén. A keszthelyi hivatásos tűzoltók eltávolították a fát.
  • Leszakadt egy fa ága, ami forgalmi akadályt okozott a 7-es főúton, Nagykanizsa külterületén. A város hivatásos tűzoltói kézi erővel távolították el a fát. 
  • Villanyvezetékre dőlt egy fa Csapiban, a Győrhegyen. A zalakarosi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el a fát. 

 

