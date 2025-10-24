Brutális vihar csapott le Zalára – helyenként jelentősek a károk

Tombolt a szél, megállás nélkül szakadt az eső több zalai településen is csütörtökről péntekre virradóra. A tűzoltókat főleg a reggeli és délelőtti órákban riasztották. A vihar következtében letörött egy hat méter magas fenyőfa teteje, ami egy villanyvezetékre esett Vindornyaszőlősön, a Kossuth Lajos utcában. A keszthelyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel és magasból mentő segítségével eltávolították a fát a vezetékről.

Tombolt a szél, mutatjuk a károkat: