50 perce
Brutális vihar csapott le Zalára – helyenként jelentősek a károk
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak is akadt dolga a péntek hajnali vihar után. Tombolt a szél, amelyben sok fa kidőlt, némelyik az úttestre zuhant.
A tűzoltók épp egy, a tomboló szélben megsérült fenyőfa tetejét távolítják el
Fotó: Kovács György c. tű. főtörzsőrmester - Kesztheyly HTP
Tombolt a szél, megállás nélkül szakadt az eső több zalai településen is csütörtökről péntekre virradóra. A tűzoltókat főleg a reggeli és délelőtti órákban riasztották. A vihar következtében letörött egy hat méter magas fenyőfa teteje, ami egy villanyvezetékre esett Vindornyaszőlősön, a Kossuth Lajos utcában. A keszthelyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel és magasból mentő segítségével eltávolították a fát a vezetékről.
Tombolt a szél, mutatjuk a károkat:
- Kettéhasadt egy 12 méter magas nyírfa, az egyik fele elfoglalta az úttestet Keszthelyen, az Ady Endre utcában. A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel távolították el a fát.
- Tíz méter magas fa dőlt az úttestre Zalaszántó külterületén. A keszthelyi hivatásos tűzoltók eltávolították a fát.
- Leszakadt egy fa ága, ami forgalmi akadályt okozott a 7-es főúton, Nagykanizsa külterületén. A város hivatásos tűzoltói kézi erővel távolították el a fát.
- Villanyvezetékre dőlt egy fa Csapiban, a Győrhegyen. A zalakarosi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el a fát.
Most érkezett: vezetékszakadás miatt szünetel a vonatforgalom, zalai járatokat is érint a csúszás!